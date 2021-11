Femten i Ørsta-Volda ikkje koronasmitta likevel

Nyheiter

Tysdag for ei veke sidan kom meldinga om at femten personar frå Ørsta-Volda var koronasmitta. Men det var dei ikkje likevel.

Kommunane skriv i ei pressemelding:

«Meldinga om 15 nye tilfelle av Covid-19 i Volda og Ørsta den 09.11.21, viste seg å vere feil. Laboratoriet i Molda har funne ut at feil datafil vart kopla til feil prøvesett.

Sjølv om vi har vore forberedt på meir smitte lenge, kom dette litt overraskande på oss som jobbar med dette. Det var fleire ting som peika på at det kunne være snakk om at nokre av dei var falske positive og vi valde derfor i dialog med dei det gjeld å ta nye testar. Alle vi retesta fekk negativt svar på ny test.

Har funne feilen

Laboratoriet i Molde har teke saka svært alvorleg og jobba intensivt for å finne ut kvar feilen låg. Feilen var ikkje ei forureining i maskina som dei først mistenkte, men dei har no funne at feil datafil vart kopla til feil prøvesett, noko som gjorde at mange av prøvene frå dette prøvesettet fekk feil prøvesvar. Dei beklagar situasjonen og seier at dette ikkje skal skje. Det er svært viktig at folk har tillit til prøveresultatet. Dei har analysert alle prøvene i det prøvesettet på nytt, så alle kan føle seg trygge på at dei no har fått rett svar.

Dette betyr altså at alle dei 15 som vart meldt tysdag 09.11 aldri var smitta med korona. Dei dette gjeld har fått beskjed.

Det positive med situasjonen er at vi sist veke testa over 1000 personar på teststasjonen og delte ut fleire tusen hurtigtestar. Ørsta og Volda er ikkje fri for smitte, men omfanget av villsmitte er truleg ikkje like omfattande som ein kunne få inntrykk av den 09.11. Utbrotet vi ser no er først og fremst blant skulebarn, og det er alvorleg nok, men det kunne altså i første omgang sjå ut som starten på eit mykje større og meir helsemessig omfattande utbrot.»

I går – måndag – vart det meldt om 24 nye smitta – ein i Ørsta og 23 i Volda. Det har ikkje kome kontrabeskjed om desse.