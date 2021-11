Ventar auka smittetal i Ålesund

Nyheiter

Det går fram av ei pressemelding kommunen sende ut måndag føremiddag.

Ålesund kommune fekk søndag 14. november bekrefta sju nye smittetilfelle. Blant dei smitta er det 3 personar født i 2003 eller seinare. Ingen av dei smitta er over 65 år, opplyser kommunen. 6 av dei smitta er nærkontakter. Det er 6 smitta som er uvaksinerte.

Ålesund kommune ventar ein auke i smittetala.

– Vi har fått meldt eit lågare tal stadfesta smittetilfelle gjennom helga, enn det vi venta på førehand, seier kommuneoverlege Eirin Steinsvik.

– Det er likevel ikkje slik at vi tolkar dette som ein faktisk nedgang, men heller som ein følgje av at færre testar seg i helga. Dette vil vi òg sjå på talet på måndag, sidan det ikkje blir tatt PCR-testar på søndagar. Gjennom helga har vi fått meldt ein del positive sjølvtestar. Samla betyr dette at talet på bekrefta smittetilfelle truleg vil stige igjen frå tysdag av. Men om smittetalla skulle vise seg å gå ned, så er vi sjølvsagt glade for det, seier kommuneoverlegen i pressemeldinga.

Førre veke vart det meldt 167 smittetilfelle i Ålesund, av desse var 108 uvaksinerte, melder Sunnmørsposten.