"Ei flytting av sjukeheimsressursane til Ørsta sentrum vil redusere omsorgstilbodet på Vartdal og Sæbø"

– Framlegget har skapt stor uro og frustrasjon blant pasientar, pårørande og tilsette ved Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen. Kommunen sin administrasjon har orientert om saka i informasjonsmøte, sjølv om saka ikkje har vore behandla i kommunestyret. I etterkant orienterte kommunedirektøren kommunestyret og fortalde, ifølgje Møre-Nytt, at tilsette var positive til nedlegginga av sjukeheimsplassar, men at det ikkje var hallelujastemning. Mi erfaring er at dei tilsette ikkje er positive til nedlegging, seier Vinjevoll.