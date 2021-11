Nyheiter

Eg sat og såg gjennom nokre gamle album her om dagen. Eg smiler mot kamera i ulike fasar av livet mitt. Heilt frå eg var baby til no som mosegrodd 55 åring. Favorittbiletet må vere når eg poserer i knallgul badedrakt med kort kvit skjørtekant og blå seilarstøvlar. Dette antrekket var eg so stolt av, at eg gjekk på fjellet i dei … ler. Eg har biletebevis frå Røra. Det var sikkert kjempebehageleg å gå i, og eg hadde sikkert ikkje gnagsår … ler.