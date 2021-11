Engasjerer seg i gløymde kriser

Nyheiter

Det seier elevane Leander Stokke Øyre, Sigurd Lindberg, Andreas Smehus Lind og Erik Aleksander Yksnøy i tiande klasse ved Ørsta ungdomsskule.

I to veker har elevane i tiandeklassa fordjupa seg i temaet gløymde kriser. Det er eit undervisningsopplegg som organisasjonen legar utan grenser står bak, og som dei fleste ungdomsskulane i landet er med på.

For elevane i tiande klasse ved Ørsta ungdomsskule var det mykje nytt å lære.

– Mange døyr

– Eg vart overraska over kor mange som døyr i desse krisene. Ofte handlar det om smittsame sjukdommar som eigentleg er enkle å behandle, men der det ikkje er tilgang til informasjon eller medisin, fortel Stokke Øye.

Elevane har lært om kriser i Mosambik, Sør-Sudan, Den Sentralafrikanske republikken og Bangladesh mellom anna.

– Og at det oppstår sjukdommar som krev mange menneskeliv. Det er sjukdommar som meslingar, tuberkulose, noma-virus og kala-azar – og slangebit i Sør-Sudan, fortel Lindberg.

Elevane har brukt alle timane i norsk, samfunnsfag og KRLE til prosjektet.

Det har mykje handla om korleis informasjon om dei gløymde krisene skal nå ut til folk.

Her har elevane nytta seg av sosiale medium. Mellom anna er det oppretta ein eigen instagram-konto, sentralfrikanske.rebublikk (Leger uten grenser ØUS). Her informerer elevane om dei ymse prosjekta Leger utan grenser har. Dessutan syner dei korleis dei har arbeidd dei to siste vekene.

– Vi har ikkje berre vore på sosiale medium. Vi har også hengt opp plakatar ymse stader i Ørsta, fortel Stokke Øyre.

Undervegs i prosjektet har det vore videomøte med ein representant for Leger utan grenser.

Konkurranse

I samband med undervisningsopplegget inviterer Legar uten grenser tiandeklassingane til å vere med på ein konkurranse. Denne handlar om kva klasse som har vore flinkast til å fortelje om dei gløymde krisene.

– Frå vår skule er fire bidrag sende inn, og dei skal fyrst vere med i ein fylkesgrense, før dei beste der vert med i ein finale, fortel Stokke Øyre.