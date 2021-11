Vil verne om sjukeheimsplassane

Nyheiter

Forslaget i budsjettet for 2022 om å gjere om sjukeheimsplassar på Vartdal og Sæbø til bukollektiv har vakt reaksjonar. I formannskapet tysdag sa kommunedirektør Wenche Solheim at det var venta, men at både tilsette og pårørande var orientert om forslaget før det vart offentleg kjent.