No skal Fremre Mo handsamast på nytt

Formannskapet gjekk samrøystes inn for å handsame saka om nedre del av Fremre Mo på nytt i førstkomande kommunestyremøte. Det var Synnøve Rekkedal Hill som fremja forslaget på vegner av Senterpartiet. Bakgrunnen er utfordringar for den øvre delen av Fremre Mo der kraftliner og hønsehauk gir utfordringar. I dette feltet vil det truleg først vere tomter tilgjengeleg i 2024. Kommunedirektør Wenche Solheim opplyste i møtet at kommunen forventar å vere utselt for tomter på Mosbakkane i 2022. Dermed kan kommunen stå utan kommunale tomter tilgjengeleg frå 2023.