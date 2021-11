I dag er det femten år sidan Ørsta fekk kjøpesenter

Nyheiter

– Ei solskinshistorie, men dette er berre starten, seier senterleiar Inger Sandvik Sundnes.

Peder Arne Lid var senterleiar i halv stilling då folk strøymde inn dørene for første gong til den gong Amfi Ørsta.

– Starten var eit rotterace med positivt forteikn. Aldri før hadde eg sett så mange blide andlet som dei første dagane. Eg hadde så mykje å styre med at stillinga mi raskt vart oppgradert til heil stilling, seier Lid som var senterleiar i tolv år.

Omsetning

Han minnest at omsetninga på senteret var på 6,1 millionar dei tre første dagane. Folk elska det nye tilbodet på indrefileten av ei tomt der det tidlegare var Grepa-fabrikk, like ved sjøkanten.

– Korleis opplevde du åra som senterleiar?

– Både og. Det var mykje arbeid, men for all del: Dette handlar om ein stor suksess som har vore svært positiv for Ørsta, reflekterer Lid.

Han meiner høgdepunktet var då senteret utvida i 2012, og nye butikkar kom på plass.

I dag er ei vanleg vekeomsetning på mellom sju og åtte millionar. Og totalomsetninga i året ligg stabilt på rundt 400 millionar.

– Med rundt 200 tilsette, mange i deltidsstillingar der kvinnedominansen er stor, er Alti Ørsta også ein svært viktig arbeidsplass i kommune, minner Sandvik Sundnes om.

Rundt 20 000 personar er innom senteret kvar veke. På årsbasis handlar det om rundt ein million besøkande.









– Vi har 33 einingar i senteret og ikkje plass til fleire aktørar no. Mange bankar på døra hos oss, og fleire av dei eksisterande butikkane har behov for å utvide. Difor er tida overmoden for å utvide. Alt ligg til rette for at vi kan ta første spadetak i 2022. No har vi samtalar både med eksisterande og potensielt nye leigetakarar, også serveringsbedrifter, fortel senterleiaren.

– Kven er på veg inn?

– Det kan vi ikkje enno gå ut med, men det handlar m.a. om større einingar som kjem til å fungere som trekkplaster for senteret. Det kan handle om både oppleving og servering.

Inger Sandvik Sundnes, som har vore senterleiar i kring tre og eit halvt år, er overtydd:

Avgjerande for handelen

– Hadde det ikkje kome eit kjøpesenter i Ørsta sentrum er det ikkje sikkert vi hadde hatt så mykje sentrumshandel i Ørsta i dag. Satsinga innan handel i sentrum har også styrka utkantane, vurderer Sundnes.

Ho meiner styrken med kjøpesenteret er mangfald.

Senterleiaren rosar Ørsta kommune for særs godt samarbeid på alle måtar overfor kjøpesenteret, det største på Søre Sunnmøre, sine eigarar. I midten av september 2019 endara senteret namn frå Amfi til Alti Ørsta, og vart ein del av kjøpesenterkjeda Alti.

Amfi har blitt til Alti – Vi har som mål å bygge på Det vart namnefest med brask og barn, kake og lokale musikkinnslag då Amfi offisielt skifta namn til Alti torsdag.

– Ørsta kommune var i si tid framsynt då dei la til rette for senteret og sikra tomta. Etterpå har dei vore ekstremt opptekne av å utvikle sentrum som handelsområde, opplever Sandvik Sundnes nøgd.

Markering

Denne veka skal 15-årsjubileet markerast skikkeleg frå torsdag til laurdag.

– Torsdag får alle servert kake, og fredag stiller matfag-elevane på Ørsta vidaregåande opp for å servere smårettar inspirert av fest. Vi legg også opp til konkurransar med premiar og maskotane Ellie og Tomba kjem, seier senterleiaren.

Ho ser på komande helg som eit kinderegg. For i tillegg til jubileet, er det denne helga også lysfest og farsdag.

Fredag skal dei tilsette på senteret ha eigen jubileumsfest.

– Dei har stått på, ikkje minst under pandemien. Så no fortener dei absolutt ein skikkeleg fest, meiner Inger Sandvik Sundnes.