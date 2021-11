Ver bevisst på kven vi er og kva vi gjer

Nyheiter

Menneskeliv utviklar seg rundt salt og utan salt kan livet ikkje oppretthaldast. Salt har sidan dei tidlegaste tider hatt ein spesiell verdi, mellom anna brukt som betalingsmiddel og også som lækjemiddel. Salt har fleire eigenskapar. Vi brukar alle salt for å sette ein ekstra smak på maten vi et, til å konservere ferskvarer og til å reinse det vi et og drikk.

I Matteus evangeliet blir metaforen «at de er saltet på jorda» brukt for å illustrere korleis Jesus ville at disiplane hans skulle påverke den verda dei levde i. Bruksområda til salt er nemnt fleire plassar i Bibelen. For eksempel kan vi i Andre Kongsboka lese at profeten Elisja reinsa kjeldevatten i Jeriko med salt for å gjere vatnet heilagt. I Tredje Mosebok er skrive at alle matoffer skal krydrast med salt for å gjere offeret reint og heilagt.

På same måte som salt blir brukt til konservering for å hindre at kjøtt blir øydelagt, skal evangeliet hindre at menneska vert forderva av synd. Som salt var uunnverleg for å gjere offer akseptable for Gud, så må kristne gjere evangeliet forståeleg og nyttig for andre så dei kan oppleve glede i Kristus.

Ifølgje det gamle testamentet måtte alle offer krydrast med salt. I det nye testamentet seier Paulus i Kolosserbrevet at vår tale må krydrast med salt – la din tale alltid vere med nåde, krydra med salt, så du kan vite korleis du bør svare kvar enkelt. Vi kan ikkje bokstaveleg talt krydra talen vår med salt, men bruken av ordet salt i denne samanheng representerer åndelege visdomen. Ved å fylgje Kristus eksempel, skal vi menneska opptre som jordas salt for samfunnet omkring oss. Men, for å vere effektive må vi tru på Guds ord og stå fast i trua på det Kristus står for – slik kan vi vere eit lys for verda. Gud vil at kristne skal vere saltet som hindrar sosialt forfall.

Når Jesus seier at dei kristne er saltet på jorda, tyder denne metaforen at det er Kristus i oss som gjer oss til alt det vi er og det vi står for. Vi kan utføre våre gjerningar gjennom Guds nåde og kraft. Kristne er kalla til å virke som eit moralsk reinsemiddel i ei verd med lav moralsk standard. Det er i den forstand at du og eg er meint å vere saltet på jorda, gjennom å påverka våre samfunn til gode haldningar. Det er gjennom våre små, daglegdagse val om å fylgje Guds bod og kjærleik at vi fungere som salt og lyset til livet her på jorda. God allehelgensdag.

Matteus evangeliet 5, 13-16 13 De er saltet på jorda! Men mistar saltet si kraft, korleis skal det då bli gjort til salt att? Det duger ikkje lenger til noko; dei kastar det ut, og folk trakkar det ned. 14 De er lyset i verda! Ein by som ligg på eit fjell, kan ikkje gøymast. 15 Ingen tenner ei oljelampe og set henne under eit kar. Nei, ein set lampa på ein haldar; då lyser ho for alle i huset. 16 Slik skal lyset dykkar lysa for folk, så dei kan sjå dei gode gjerningane dykkar og prisa Far dykkar i himmelen!