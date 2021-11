Bergensarane likar denne karen - 50.000 selde billettar

Nyheiter

Det handlar om Thomas Ryste, og showet "20 år og like forbanna".

Showet vert no spelt for fulle hus på Ricks i Bergen, og det er tydeleg at bergensarane har venta med lengt på at Ryste skulle kome tilbake med figurane sine.

– Det er deilig ikkje å bli gjenkjend så ofte. Eg har klart å skilje mellom privatpersonen og scenefigurane, sier Ryste til BT.

Men BT vedgår at folk veit kven figurane er: " Hvis du nevner Kjellen, Palle og Strile-Petter, vet «halve Norge» hvem sunnmøringen er. Disse figurene er blitt rikskjendiser gjennom nettvideoer og flere sceneshow, under vignetten Klypa."

BT gjer eit nummer av at Thomas Ryste aldri har vore med på noko nasjonalt talkshow, men at Ryste med å vere aktiv på sosiale medium har skaffa seg ein stor fanbase. Mellom anna var Ryste tidlegare ute med å bruke Youtube enn dei fleste andre.