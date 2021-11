Avgjerda om fleire helgevakter eller ikkje for helsetilsette utsett til neste år

Nyheiter

Saka om at tilsette i helse- og velferdssektoren i Ørsta skal måtte jobbe fleire helgevakter eller ikkje enn i dag er utsett til neste vår.

Kommunedirektør Wenche Solheim fremja eit framlegg som fekk samrøystes fleirtal. I vedtaket heiter det:

"Heiltidskulturarbeidet er ein omfattande omstillingsprosess, og arbeidet i Ørsta kommune er inne i ein krevjande fase. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren om å arbeide vidare med strategi for heiltidskultur i tett samarbeid med Kveik, leiarar, fagforeiningar og Gneist-gruppene.

Strategi for heiltidskultur i helse og omsorg skal leggast fram for kommunestyret våren 2022".

Kommunedirektøren viste til forslag frå sjukepleiarane om at det må vere frivillig å jobbe annankvar helg og 325 timar.

- Slik dette står, kan det ikkje gjelde for alle tilsette i kommunen som jobbar turnus. Det er fleire som har i sitt tilsettingsvedtak at dei skal jobbe annan kvar helg, som tilsvarer 325 helgetimar per år. Det er ei målsetting at strategien skal femne alle. Det gjer ikkje formuleringa frå Norsk sjukepleierforbund, sa kommunedirektøren.

Ho gjorde det klart:

- Ei slik formulering vil derfor ikkje fungere som ei målsetting for heiltidskultur, men halde fram med å bygge under den praksisen vi har i dag med høg grad av innleige (65 årsverk) og mange som ikkje har moglegheit til å oppnå heile stillingar.

Kommunedirektøren sa at kommunen og forbunda har vore meir einige i intensjonane enn i ordlyden i strategien.

- For å oppnå ein heiltidskultur er det viktig at partane får halde fram med dei gode prosessane som er i gang. Desse er grundig skildra i strategien. Å jobbe annankvar helg er krevjande for mange, medan det elles er stor semje. Vårt primære ønske er at kommunestyret vedtek strategien med punkt 5.2 slik det står. I lag med organisasjonane skal vi ha gode prosessar der dei tilsette får medverke, og legge opp turnusar som er gode å gå i og som gir god fagdekning både på kvardag og helg, sa kommunedirektøren.

Ho meinte det ikkje er sikkert at dei kan nå dette målet før i 2030.

- Og det kan hende vi må gjere justeringar undervegs. Vi vil ha ein strategi som gjeld alle tilsette som jobbar turnus.

Wenche solheim sa ho hadde stor forståing for at det vert usikkerheit om konsekvensar dersom eit vedtak skulle gjerast på møtet torsdag.

- Kommunedirektøren ønskjer å bruke meir tid på forankring i trepartssamarbeidet Kveik og i lag med hovudtillitsvalde, leiarar og Gneist-grupper.

- Feil

Odd Magne Vinjevoll (Frp) meinte det var synd at det i saksutgreiinga til heiltidskultur-saka stod at prosessen vart gjort i godt samspel mellom partane.

- Dette stemmer ikkje, sa Vinjevoll.

Han viste til at sjukepleiarane ønskjer ei frivillig ordning for fleire helgevakter. Denne ordlyden finst ikkje i utkastet til strategiplanen.

- Tvang er ikkje rette middelet når vi har rekrutteringsproblem.

Vinjevoll ivra for bonusordninga.

- I dag ligg det føre frivillige avtalar knytt til bonusar. Og det er bonusar som har gjort at sjukefråveret har gått ned og at innleige av vikarar er redusert, og at kvaliteten på tenestene har gått opp. Økonomien i høve å leige inn ekstra hjelp har også gått ned. Difor må bonusordninga vidareførast.

Det meinte også partifelle Hans Olav Myklebust som fremja oversendingsframlegg om dette. Det vart vedteke mot ei røyst.