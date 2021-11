Ber ungdom og vaksne framleis om å teste seg

Nyheiter

- Vi opplever at det er svært mange som er sjuke no, seier kommuneoverlege Marte Vaage Øie til Ørsta kommune sine eigne heimesider..

Likevel påpeikar ho at testaktiviteten er svært låg.



Fleire fullvaksinerte mellom dei smitta

Dei siste tilfella både i Volda og Ørsta tyder på at det er ukjend smitte i befolkninga. Fleire av dei siste smitta har også vore fullvaksinerte. Vi vil derfor minne om at FHI framleis rår til at alle ungdomar og vaksne bør teste seg ved nyoppståtte luftvegssymptom – dette gjeld også fullvaksinerte.

Råd frå FHI til deg som er ungdom eller vaksen og har nyoppståtte luftvegssymptom