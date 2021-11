Innfører unntak frå fråværsreglane

Nyheiter

Dei siste dagane har mengda koronatilfelle auka enormt. Det har skapt problem for fastlegane. Difor skal regjeringa no innføre unntak frå fråværsreglane ut skuleåret 2021–2022.

– Elevar med milde symptom skal ikkje føle seg tvunge til å gå på skulen fordi dei er redde for fråvær. Dette vil seie at elevar med symptom heller ikkje behøver å dra til fastlegen for å dokumentere fråværet. Koronapandemien er ikkje over og derfor må vi tilpasse fråværsreglane til den situasjonen vi no står i, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i ei pressemelding.

Vidare i pressemeldinga står det at kunnskapsministeren seier at det er ei uheldig stor mengd elevar som har måtte tatt kontakt med fastlegen sin for dokumentasjon. Ho seier det har skapt unødvendig mykje press på fastlegane som har viktigare oppgåver å ta seg av.

Elevar som er over 18 år kan føre eigenmelding for sjukefråvær, medan dei som er yngre må ha ei bekrefting frå føresette for å vere heime frå skule i tida framover.