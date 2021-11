Hildegunn står fram med si avhengigheit på Ørsta-hotellet laurdag

Nyheiter

Hildegunn Moltubakk kjem til Ørsta for å fortelje om ei avhengigheit som ho slit veldig med. Storhendinga skjer på Havila Hotel Ivar Aasen laurdag.

I ein epost til Møre-Nytt skriv Moltubakk:

«Vyrde redaktør!

Det er mange slags typer avhengigheit der ute. Nokre et for mykje, nokre drikk for mykje, og andre er avhengige av mobiltelefonen sin. Sjølv føler eg tida er moden for at eg står fram med mi avhengiheit - ei type avhengigheit som òg fortener ein plass i lyset. Vi veit jo alle at enkelte slit med speleavhengiheit - hestespel, bingo, lotto og nettspel. Men sjølv har eg ramla i grøfta for ein svært marginalisert type speleavhengigheit. Og no kjem det: Eg, Hildegunn Moltubakk (fødd Vikebakk) oppvaksa i Ulsteinvik - fødd i det glade, Herrens år 1965 - eg er avhengig av å vere med på returkartong-lotteriet. Ja, du veit - det er jo berre å skrive namnet sitt på den tome mjølke- eller juicekartongen, og så kan du vinne mange tusenlappar. Problemet mitt er at eg kjøper langt meir juice og mjølk enn eg sjølv greier å drikke opp. Då endar eg opp med å tøme innhaldet i vasken, berre for å kunne skrive på namnet mitt. Eg har enno ikkje vunne, og eg kjenner heller ikkje til nokon andre som har vunne. Men eg innser no at eg har eit problem, og at eg treng hjelp.»

Dette, og mange andre artige krumspring frå ein fargerik kvardag kan folk få vite meir om på Havila Hotel Ivar Aasen laurdag.

Hildegunn avsluttar eposten til Møre-Nytt slik:

«Svogeren min, Leif-Per, som strengt tatt er min eks-svoger, er sjølvsagt med, - som musikalsk og moralsk støtte. Utan han hadde eg ikkje greidd å stå fram med denne blytunge børa av eit sjelsrivnande vitnesbyrd.»