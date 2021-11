Helsepersonell får tilbod om tredje dose

Nyheiter

I ei pressemelding kjem det fram at regjeringa tilbyr helsepersonell som har vore i kontakt med pasientar med høg risiko for alvorleg sjukdom, ei oppfriskingsdose med koronavaksinen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol opplyser i pressemeldinga at dei startar med helsepersonell som fikk koronavaksinen først.

– No jobbar kommunane og FHI med planar om korleis tilbodet skal rullast ut, slik at belastinga på dei ulike kommunane ikkje blir for stor.

Vidare blir det fortalt at tilbodet kan utvidast til andre grupper helsepersonell. Det seier Kjerkol avheng av utviklinga av smittetilfelle, eller auka kunnskap.