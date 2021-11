Satsar på tidenes lysfest i Ørsta sentrum

Nyheiter





Dei næringsdrivande i Handel i Ørsta lovar eit heidundrande liv i helga 12. og 13. november, då det er duka for lysfest med mellom anna tenning av vinterlysa i Ørsta sentrum.

- Vi ønskjer å fylle sentrum med aktivitetar, smaksprøver, matlukt, og massevis av blide besøkjande, fortel Eilev Mo i aktivitetsnemnda bak lysfesten.

I november 2019 vart det halde ein tilsvarande lysfest, med stor suksess. Dette håper aktivitetsnemnda og handelsstanden å attskape.

Julehandel

- Dette vert startskotet for julehandelen, og i år er det farsdag same helga. I tillegg er ALTI-senteret 15 år, og feirar jubileum heile helga. Det er difor duka for stor aktivitet, og liv og røre i sentrum, seier Mo.

Arrangementet startar med salsbuder i gatene fredag ettermiddag, med julegran- og julelystenning. Ordførar Stein Aam skal tenne julegrana på Haftor Hovden-plassen.

Ved julegrana vert det sett opp scene så lenge vèret tillet det, og det vert innslag frå ballettskulen, barnekor og kyrkjene. Arrangøren håper at mange tek turen denne ettermiddagen, og har lykt eller lys frå mobiltelefonen klar.

- Vi håper at mange kan vere med og gå i lystog frå Haftor Hovden-plassen og utover gågata, med lyskjelde i handa, seier Mo.

Vidare vert det Bondens marknad, salsbuder med ymse torghandlarar, husflid, lokalmat, leikar og aktivitetar utover kvelden fredag, og heile laurdag på dagtid. Aktivitetssenteret Møteplassen og Skravlekopp stiller med lykkehjul og lotteri. Ørsta Røde Kors skal ha kalendersal, og Ørsta Hornmusikk kjem og spelar.

- Kyrkjene har ein viktig bodskap i den mørke tida fram mot jul, og samarbeider om lysfesten, noko vi set stor pris på, seier Mo.

Kunstlaget

Fredag ettermiddag opnar også kunstlaget ny utstilling på Kunsthuset, og denne gongen er det Kristian Finborud som stiller ut kunstverka sine.

Laurdag dukkar Ørsta mannskor opp i gågata, etter at dei har sunge på misjonsmessa på Kulturhuset.

Det skjer med andre ord mykje i bygda denne helga.

Eilev Mo gjer det klart:

- Folk er no verkeleg svoltne på å møtast, og mange flotte aktørar frå heile Sunnmøre og Nordfjord har meldt seg til å by fram varene sine desse to dagane. Til no har vi fått over 25 påmelde torghandlarar. Vi har god plass, og legg opp til å bruke både heile gågata, sidegater og Haftor-Hovden-plassen mot ALTI.

Det er gratis å ta del i arrangementet, og aktivitetsnemnda ønskjer at flest mogleg kan ta del både fredag og laurdag.

- Det er framleis høve til å melde seg på dersom nokon vil ta del i arrangementet, til dømes med husflid eller andre hobbyverksemder, oppmodar Eilev Mo.

Er vergudane med på laget, meiner han det er duka for ei minnerik helg for små og store.