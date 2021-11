- Det er berre eit tidsspørsmål før det losnar nye betongflak, og det oppstår sprekker og lekkasjar

Nyheiter

Symjebassenget ved Ørsta ungdomsskule har så langt vorte oppgradert for nær ein halv million, utan moms. Men einingsleiar for vaktmeistrane i kommunen, Roger Ove Steinnes, fryktar sterkt at dette ikkje er nok.

- Sjølv om det no er brukt betydelege ressursar på ei minimum oppgradering av symjebassenget, er dette å sjå på som nødreparasjon for å kunne ha eit alternativ fram til nytt basseng står ferdig, tre til fem år fram i tid. Symjebassenget er 52 år, og såleis vert det nytta 20-25 år på «overtid».

Dette bassenget kan vere stengt for alltid – Tilstanden til symjebassenget i gamlehallen ved Ørsta ungdomsskule er alvorleg. Det er heilt uråd å seie om bassenget vert opna igjen, eller ikkje.

Kan få basseng og åtte klasserom billegare Med bruk av stålbasseng og ny teknologi, kan eit nytt symjeanlegg verte rimelegare enn fyrst rekna med.

Dette skriv Steinnes etter at politikar Hans Olav Myklebust (Frp) har sendt brev til leiinga i Ørsta kommune kring bassenget. Myklebust vil vite kor mykje som er brukt av midlar til reparasjon av bassenget i Ørsta sentrum sidan det vart stengt. Han vil også ha svar på kva midlane er brukt til - og om det er venta fleire vedlikehalds- og reparasjonskostnader i tida framover.

No svarar altså ein av dei som har skikkeleg peiling på saka, sjefen for vaktmeistrane, og det er ikkje lovande lesnad:

- Det er naturleg at betongkonstruksjon inkludert armering kontinuerleg held fram med å verte svekt, og at det berre er eit tidsspørsmål før det losnar nye betongflak, og det på nytt kjem sprekker og lekkasjar, skriv Steinnes.

Og vidare:

- Om dette vil kunne kome som ein stor «smell» kan ein ikkje forutsjå. Under dei flisane som i denne runden ikkje har vorte rehabilitert, må ein forvente at betongen er i oppløysing. Og ein kan difor anta at dette i nær framtid må reparerast.

Steinnes skriv også at symjehallen har eit ikkje-fungerande oppvarmings- og gjenvinningssystem.

Høg luftfuktigheit

- Luftfuktigheita er derfor svært høg, noko som resulterar i mykje kondens og dertil grobotn for sopp og roteskadar i konstruksjonen. I og med at avfuktingsanlegget ikkje fungerer, og ikkje let seg reparere, er det i den kalde årstida vanskeleg å halde ein høgare temperatur i sjølve symjehallen enn i bassengvatnet. Dette resulterer også til kondensering.

Steinnes peikar på store avvik på varme- og gjenvinningsanlegga som gir eit enormt stort energiforbruk.

- Ørsta kommune har nyleg vore igjennom el-tilsyn-kontroll av den gamle Ørstahallen. Der er mykje avvik og pålegg om retting og oppgradering på det elektriske anlegget. Sjølv om symjehallen og teknisk rom der nyleg har fått seg ei oppgradering, så heng ting saman, og det eine påverkar det andre, skriv Roger Ove Steinnes.

Han gjer det klart at det vil kome kostnadar på el-anlegget for heile den gamle Ørstahallen.

- Klorautomaten inkludert styringssystemet må truleg skiftast i si heilheit.

Steinnes peikar også på at ting er langt utanfor alle HMT-retningslinjer, og ikkje i samsvar med tryggleiksføreskriftene.