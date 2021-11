Blant dei beste i landet på tilbod om breiband

Nyheiter

Offensivt breibandselskap og 105 millionar kroner i støtte til utbygging har gjort at Møre og Romsdal no er fjerde beste fylke i landet på tilbod om breiband til husstandane.

Det går fram av ei pressemelding frå Møre og Romsdal fylke.

- Målet var at innan 2022 skulle over 90 prosent av husstandane i Møre og Romsdal ha tilbod om breiband på meir enn 100 Mbit/sekund. Den siste statistikken frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at dekninga i vårt fylke etter første halvår er på 90,5 prosent, heiter det i pressemeldinga.

Over landssnittet

Møre og Romsdal har ingen klatra opp som fjerde beste fylke i landet og har ein dekning 0,1 prosentpoeng over landssnittet.

Eivind Vartdal Ryste, leiar for seksjon region og lokalsamfunn i Møre og Romsdal fylkeskommune, gler seg over at stadig fleire husstandar i fylket får eit godt tilbod om breiband.

- I 2017 låg vi nest sist, med 65 prosent dekning. Men dei siste fire åra har vore stor utbyggingsaktivitet blant breibandselskapa i fylket, og i tillegg har vi gitt offentleg støtte til 36 prosjekt som har gitt 5.000 husstandar nytt fiberbreiband, seier Ryste.

Den offentlege støtta sikra utbygging i området som elles ikkje lønsame for dei kommersielle breibandsutbyggarane. Møre og Romsdal fylkeskommune har fordelt 80 millioner kroner i statsstøtte og 25 millioner fylkeskommunale kroner til dette formålet. Det har dekt 37 prosent av en samlet utbyggingskostnad på 285 mill. kroner, ifølgje pressemeldinga frå Møre og Romsdal fylke.