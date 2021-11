Nyheiter

Driftsleiar og driftsleiarassistent har vore heilt avgjerande å få på plass for at Ørsta skisenter skal kunne halde ope til vinteren. No er det klart at Kristian Woldseth blir driftsleiar denne sesongen, og han får med seg Odd Rune Walseth som driftsleiarassistent. Tilsettinga gjer at det blir drift ved Ørsta skisenter, men avtalen som er inngått gjeld for den komande sesongen.