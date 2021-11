Denne parken er full av glasbrot etter helga

Nyheiter

Ørsta kommune melder om tilgrising og skadeverk i Tussaparken etter helga. Mellom anna ligg der fullt av glasbrot i parken.

Det har tydelegvis vore samla litt folk i Tussaparken i løpet av helga.

Då kommunen sine folk måndag morgon inspiserte parken, var der grisa til.

Mellom anna var det knust fleire flasker, og i området ved «haugen» i parken var der mykje glasbrot.

Det grøvste vart teke vekk tidleg, men måndag føremiddag var det framleis mykje glasbrot att i parken.

– Det er trist å høyre. Vi har hatt samtalar om parkane våre med politistasjonssjef Oddbjørn Myklebust. Vi har bedt om at patruljar sjekkar parkane i helgene, nettopp for å observere om noko går føre seg. Det er trist at populære prosjekt no skal verte vandalisert. Vi har bygt to flotte parkar, Tussaparken og Aktivitetsparken ved Ørstahallen. Desse må få vere i fred for vandalisme, for dei skal vere til trivsel for så mange, seier Aam.

Han fortel at han vil ta seg ein ny runde med politiet om saka.