Helse Møre og Romsdal har selt Legene 5 og 7 i Volda kommune. Salssummen er på 21,2 millionar kroner og kjøpar er Møre Property AS. Nett.no har tidlegare omtalt eigedomssalet. Helse Møre og Romsdal hadde forventa ein salssum på rundt 14 millionar kroner, men stor interesse for eigedomen gjorde at salssummen enda til slutt på 21,2 millionar kroner. Det var elleve interessentar på visning tidlegare i år.