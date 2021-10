Nyheiter

Ein mann i 20-åra vart natt til laurdag vist vekk frå Volda sentrum etter at han nekta å forlate ein utestad. Politiet opplyser at det skal ha vore fleire rusa og vanskelege personar på staden. Ein mann i slutten av tenåra vart meldt for å oppgitt falsk personalia.

I Ørsta fekk politiet fleire klager på støy frå råning natt til laurdag.