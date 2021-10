Da tok dei to som var dei beste skilauparane til å fare føre med guten; den eine heitte Torstein Skeivla og den andre Skjervald Skrukka.

Henrik Ibsen gav henne namnet Inga frå Varteig. Ho var mor til den vesle guten som birkebeinarane i 1204 bar over fjellet frå Lillehammer til Østerdalen. Men kven var faren? Inga hevda at det var kong Håkon Sverreson. I Bjørgvin i 1218 bar Inga jarnburd og prova ved gudsdom at ho tala sant om farskapet.