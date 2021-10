Nyheiter

– For 50 år sidan gjekk 30 000 nynorskbrukarar i demonstrasjonstog for å få lovfesta at nynorske lærebøker skulle kome til same tid og same pris som bokmålsbøkene, seier Ingebjørg Røyrhus Øyehaug, som er leiar i Ørsta og Sunnmøre mållag.