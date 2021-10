Skibyttedag i Ørsta

Nyheiter

Det er ØIL Alpin i lag med Sparebank 1 som gjennomfører byttedagen. På landsbasis er det vanleg at idrettslaga driv byttedager, der ein kan få selje utstyr ein har vokse ut av, og gjerne finne seg nytt utstyr til vinteren sine aktivitetar. Dette er bra for både miljøet og lommeboka. Dei siste to åra har det ikkje vore gjennomført byttedag i Ørsta. Det vart i følge styret eit sakn frå publikum, så no er dei klar for å på nytt tilby dette til folket i nærområdet.

I år vert skibyttedagen lagt til klubblokala i 2. etasje i Ørstahallen.Her er det god plass, og to inngonger til lokalet, slik ein kan gå inn eine døra og betale og ut igjen den andre. Det vert derfor ryddig og greit å halde oversikt og lett å lage ventekø om det vert mange besøkande.Som før vert det innlevering på føremiddagen og sal på tidleg ettermiddag.

Nytt for i år er at det vert bruk av Vipps til betaling for dei som vil kjøpe utstyr.Om ein ikkje har Vipps, men vil handle, er det løysbart. Da er det berre å ta kontakt med ei av vaktene så blir det ei ordning. Til dei som vil selje utstyret sitt, vert tilbakebetaling via kontonummer i etterkant. Det vert altså inga fysisk kasse i år.ØIL Alpin er spent, og ser fram til helga. Dei håper på ein super sesong med mykje vinteraktivitet.