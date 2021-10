Dei eldre: Vi vil ha infoen i papiravisa!

Nyheiter

Papirutgåva i Møre-Nytt er der flest eldre i Ørsta helst vil ha informasjon om arrangement og faste tilbod.

Dette er blant det som kom fram i ei spørjegransking som er gjort i samband med innføringa av eldrereforma «Leve heile livet». Granskinga er gjort blant heimebuande over seksti år i Ørsta kommune.

Ikkje minst når det gjeld helse- og omsorgstenester ønskjer dei hovudsakleg informasjon i papirutgåva av Møre-Nytt – men også kommunen si nettside.

Mange ønskjer også informasjon i nettutgåva av Møre-Nytt, i tilsendt brosjyre, personleg heimebesøk av helsepersonell eller informasjonsmøte.

Nokre ønskjer brosjyre og bruk av oppslagstavler i bygdene.

Det er svært variabelt kor flinke dei over 60 er med digitale verkty. Nokre er svært kapable, medan 21% er svært lite digitale og ein del har ikkje internett eller digitale verkty. I følgje eldrerådet og pensjonistforbundet er det stort behov for opplæring for å klare enkle funksjonar på telefon, å klare å finne informasjon på internett, å utføre banktenester osv.

Men spørjegranskinga handla naturlegvis ikkje berre om teknologi og medier.

Blant anna fekk dei spørsmål om fysisk aktivitet og sosial kontakt. Når det gjeld det første, er dei fleste veldig aktive, og ein tredjedel er av ulike grunnar inaktive.

Halvparten føler seg tilstrekkeleg sosiale som det er. 11% er einsame og 7% har nesten aldri sosial kontakt med vener/familie utanfor din husstand. Av dei som ønskjer å vere meir sosiale er utfordringa eiget initiativ, manglande tilbod der dei bur, at dei ikkje vil vere til bry, at dei er i for dårleg form, at dei ikkje føler dei har nokon dei kan spørje eller omfattande omsorgsoppgåver.