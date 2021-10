Vil løyve nær to millionar til omstilling frå båsfjøs til lausdrift

Nyheiter

Bondeorganisasjonane fryktar at omstillinga til lausdrift fører til ein stor reduksjon i talet på mjølkeprodusentar. Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal vil hjelpe bøndene gjennom utfordringane.

Fylkeskommunedirektøren foreslår å løyve inntil 1,886 millionar kroner til eit prosjekt som skal gi råd om gunstige fjøsløysningar for bønder med båsfjøs som ønsker å bygge lausdriftsfjøs. Det er Landbruk Nordvest som på vegner av bondeorganisasjonane har søkt om midlar for å drive rådgiving for mjølkeprodusentar.

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet skal behandle saka i sitt møte tysdag.

Bakgrunnen for saka er at forskrifta om hald avonnorc storfe er endra. Konsekvensen er at mjølkeprodusentar fram mot 2034 får ei rekke nye krav til driftsbygningane:

I 2024 kjem krav om kalvingsbingar/omsorgsbingar for alle kyr

I 2024 kjem krav om 16 veker utegang (beite/mosjon)

I 2034 kjem krav om lausdrift for kyr

Landbruk Nordvest skriv i søknaden om tilskot til «Byggprosjekt Møre og Romsdal 2021-2023» at det i dag er cirka 630 mjølkeprodusentar i Møre og Romsdal, der over halvparten driver i båsfjøs som ikkje tilfredsstiller krav som trer i kraft i 2024 og 2034.

Utviklinga i næringa gir grunn til bekymring. «Om antallet melkeprodusenter går ned vil konsekvensene være redusert melkeproduksjon i Møre og Romsdal og at jordbruksareal går ut av drift i fylket», skriv Landbruk Nordvest i sin søknad.