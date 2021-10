Vil flytte siste avgang

Nyheiter

Statens vegvesen er opne for å endre siste avgang frå Volda til Folkestad. Bakgrunnen er innspel frå vestsida av Volda om at dei som kjem med siste fly til Ørsta-Volda lufthamn bør kunne rekke ferja.

"Vi har sett på Widerøe sin nye rute og ser at denne gjeld måndag til fredag. Vi kan derfor flytte avgangen frå 00:00 til 00:30 for at passasjerane frå flyet skal kunne bli med ferja. Det vil seie at personane som til vanleg tar ferja 00:00 må vente i 30 minutt", skriv Gunn Tove Sæterøy i Statens vegvesen, Drift og vedlikehald i ein e-post til Volda kommune.

Av skrivet går det og fram at det i fjor var i gjennomsnitt 3,7 passasjerar som tok siste ferja frå Volda til Folkestad.

Vegvesenet ber kommunen uttale seg om forslaget, før det vert sendt over til ferjeselskapet Norled.