Nyheiter

Neste veke er det halloween og det betyr at det vil kry av hekser, troll og prinsesser på vegane. Dei går forventningsfulle frå hus til hus og vonar på gevinst. Snop i alle variantar og for ein kvar smak fyller korgene. Stakkar foreldre som skal vere i hus med alle desse figurane som er stappfulle av sukker. Nokre vil sikkert stå i taket av energi, medan andre et so mykje snop at dei må kaste opp….