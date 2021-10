Sprang for TV-aksjonen

Nyheiter

Pengane frå årets tv-aksjon går til Plan International Norge og deira arbeid med å få slutt på barneekteskap.

Onsdag kunne ein gjennom tunge regndråpar høyre heiarop på Sæbø, då elevane ved Sæbø skule hadde skuleløp rundt Hjørundfjordheimen, til inntekt for tv-aksjonen. På førehand hadde elevane skaffa seg sponsorar som støttar med eit avtalt beløp per runde. I ei halvtime sprang klissvåte, men glade barn runde på runde rundt Hjørundfjordheimen. Barnehagen sto ute i regnet og heia, bebuarane sat i vindagua og såg, og foreldre og andre hadde stilt seg opp langs fortauet og rundt Hjørundfjordheimen for å heie. Sjølv om regnet hølja ned, sat det inga stopper for springeklare elevar, og alle gjorde ein kjempeinnsats.

No er det opp til sponsorar og andre å støtte spleisen vår (spleisnummer 189546). Torsdag morgon er det kome inn 17 379 kr. Tusen takk til alle som heia på oss, og alle som støttar spleisen vår.