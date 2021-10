Ny satsing: Vartdal Plast brukar råstoff frå biogass

Nyheiter

Når Vartdal Plast no lanserer tre nye produkt i Vartdal Loop-serien, brukar dei råstoff som er framstilt av biogass.

- Alle tre produkta er gamle kjenningar for dei trufaste Vartdal-kundane, men i staden for å bruke råstoff som er framstilt av fossile råvarer, brukar vi på alle desse produkta råstoff som er framstilt av biogass, fortel Mounir El'Mourabit som er produktsjef.

Det er på Bygg Reis Deg 2021 på Norges Varemesse, der Vartdal Plast no tek del, at nyheita vert presentert.

Produktserien Vartdal Loop vart lansert i februar 2021, og den første produkt i serien var Vartdal Ringmur Loop, laga av råstoff frå 100 prosent resirkulert plast.







No handler det altså om biogass.

Landbruksavfall

- Biogass er ein fornybar ressurs som stammar frå blant anna landbruksavfall eller avling- og matavfall. Dette fører til at produktet får eit vesentleg lågare klimaavtrykk, noko som følgjer produkta gjennom heile produkta og bygget si levetid, forklarar produktsjefen.

Mounir El'Mourabit seier at bedrifta er stolte av å introdusere isolasjonsplater i både kvit og grå EPS som er framstilt av 100 prosent biomassebasert råstoff.

- EPD for produkta er under utvikling og vi kan love at dei vil få eit betydeleg lågare fotavtrykk enn det som gjeld for vanleg Vartdal Styropor (kvit) og Vartdal Neopor (grå), seier produktsjefen.

Innovasjonspris

Under Bygg Reis Deg-messa konkurrerte Vartdal Plast om å verte tildelt Byggenæringens Innovasjonspris. Vartdal Plast vann ikkje, men gjorde det godt: Saman med sju andre bedrifter delte dei andreplassen.