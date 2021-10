Nyheiter

Ein mann i 50-åra var tiltalt for ved fleire høve gjennom 2019 og 2020 å ha vore i kontakt med politiet. I 2018 oppsøkte han naboen sin i Volda kommune. Der retta han lyset frå ei lommelykt i ansiktet på naboen og sa at han "skulle ta han". Eitt år seinare var mannen i kontakt med operasjonssentralen til politiet. Bakgrunnen var naboen og i samtalen skal mannen ha sagt at det skulle bli eit blodbad.