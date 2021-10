Øyralangs regnar vekk

Nyheiter

Opninga av årets Øyralangs i Volda, som var planlagt søndag, er utsett. Årsak: Mykje regn og flaumstor elv.

- Det har regna voldsomt i Volda dei siste to vekene og Øyraelva i Elvadalen er så stor og kraftig, at den nesten går over stien i området på Prestholmen. Vi var klar for opninga til Øyralangs 2021 komande søndag 24. oktober, men som alltid er sikkerheita til folk det viktigaste for oss, skriv arrangøren på si facebook-side.

Oninga er utsett inn til vidare.

-Slik situasjonen er no, meiner vi det ikkje er trygt for folk å ferdast alle stader langs elva, skriv arrangøren.