Her er det vasslekkasje

Nyheiter

Det har oppstått vasslekkasje på Høgskulen i Volda.

Meldinga frå ein tipsar til Møre-Nytt hadde denne ordlyden:

"Den nye gangen mellom Aasen-huset og det nye Aarflot-huset lek veldig. Fleire bøtter må tømast regelmessig når det regnar slik som i dag. Golvet er også vått, og det kan vere sklifare".

Då vi ringer driftssjefen for høgskulen, Øystein Søvik Mårstøl, får vi vite at lekkasjen ikkje er dramatisk.

- Nei, dette er veldig udramatisk. Vi slit med å få tett taket i overgangen mellom det gamle og nye bygget. No når det regnar slik har vi fått gode forhold for å søke, og alt er under kontroll. Men arbeidet er noko vanskeleg når det er så mykje regn, fortel Mårstøl.

Han rosar entreprenørane sin innsats i det fuktige haustveret.