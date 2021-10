Gav samla tilbod på 2 millionar kroner, men vart ikkje samde

Nyheiter

Ørsta IL og Ørsta kommune har vore i fleire forhandlingsmøte om kompensasjon for klubbhuset til idrettslaget. Idrettslaget har kravd 4,2 millionar kroner i kompensasjon etter at klubbhuset vart rive for å gje plass til Ørstahallen. Ørsta kommune kom med tilbod om 200.000 kroner i kompensasjon.