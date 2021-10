No vil dette selskapet satse på ny destinasjon i Hjørundfjorden

Nyheiter

Cruise Service, som driftar charterbåten Bruvik og Gabriele, ser fram til å nytte den nye destinasjonen Skårabakkane på Skår.

Det melder selskapet til Ørsta kommune.

Johan Skår har i nyare tid gitt nytt liv til garden. Og løda i Skårabakkane er bygd om til selskapslokale, med kjøkken og plass til rundt 60 personar inne i løda. Ho er eigna for arrangement som konfirmasjonar, bryllaup, bursdagar, utdrikningslag og meir.

Og no vil altså Cruise Service frakte passasjerar til den vesle grenda i Hjørundfjorden. I brevet til kommunen skriv Kåre G. Molvær:

«Vi kan betraktes som en reiselivsaktør. I den forbindelse at vi knytter sammen regionen via sjøen, med vårt fartøy Bruvik, som ble bygd som Fjordbuss i 1949. Bruvik og Skårabakkane henger sammen i et historisk øyeblikksbilde, der vårt mandat er å ta vare på historien gjennom bruken av fartøyet, Johan Skaar tar vare på bygningene og kulturarven.

- Skårabakkane er med sin nye satsing også en kulturbærer for tiden som var, men i ny drakt. Vi håper og tror at vi sammen kan skape mange gode opplevelser, og skal gjøre vårt for at dette blir en suksess. Vi har ventet på fergekaien, nå er den på plass og vi gleder oss til å vise frem den nye destinasjonen. Vi har forstått at Johan Skaar ønsker å bygge et nærkraftanlegg for å sikre driften, dette er også en modernisering av den gamle kulturarven vår, der vi nettopp bygde på plasser som vi kunne få de ressursene som vi trengte for å overleve.

- Jeg ser dette som enda et ledd i å ta vår rike kulturarv inn i en ny, moderne innpakning, slik vi kan gi de reisende de fasilitetene de trenger for å ha en god opplevelse. Vi må ha lys i byggene, og det er en forutsetning for våre kunder, at fasilitetene er på plass, hvis ikke vil satsningen falle på steingrunn. Dette er å bruke kulturarven på en ny måte, samtidig som vi gir grunnlag for næringsaktivitet.

- Vi ser frem til å bidra til suksess for Skårabakkane, dette gir grunnlag for drift for oss begge, og er en viktig satsning på helårsturisme ».

Strandabø, seinare Skårslekta, kjøpte i 1893 Skårabakkane i Hjørundfjorden. Huset blei bygd i 1895 - og løda i 1920.