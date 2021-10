Alle norske flyselskap opphevar krav om munnbind

Nyheiter

Frå og med måndag vil det ikkje lenger vere krav om munnbind for reisande hos SAS, Norwegian, Widerøe og Flyr, innanriks og i Skandinavia.

– Vi meiner tidspunktet er rett no basert på smittesituasjonen her i landet. Også følgjer vi med på situasjonen i Europa. Det er naturleg for oss å følgje norske smittevernreglar, seier pressesjef John Eckhoff i SAS til TV 2.

Norwegian gjer det same som SAS, skriv NRK.

– Men det som er viktig å få fram, er at passasjerar som skal ut å reise bør vere merksam på at det vil vere krav om munnbind på Gardermoen og mange andre flyplassar, seier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

Også Flyr og Widerøe har vedteke å fjerne munnbindkravet frå og med måndag 18. oktober.

– Vi gler oss til igjen å kunne ta imot nye og gamle passasjerar med eit stort smil, utan munnbind, måndag. Velkommen om bord, seier Widerøes direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll.

På Widerøes ruter til Alicante, Færøyane, Aberdeen og London vil påbodet om munnbind bestå inntil vidare.