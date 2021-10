"Hårre steike, det! No blei eg heilt sett ut her", svara ørstingen då dei ringde frå Norsk Tipping

Nyheiter

Midt i bursdagsfeiringa til nevøen fekk Roger Langøy telefon frå Norsk Tipping med beskjed om at han var blitt vinnar under Extra-trekninga tysdag. Han hadde ein inngangspremie på 231.875 kroner, med sjansar til å vinne to millionar, skriv Norsk Tipping på sine heimesider.