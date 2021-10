Fritid og romantisering gjorde fjellturen til allemannseige

Å gå på fjelltur for moro skuld er eit relativt nytt fenomen. Under framveksten av nasjonalromantikken blei fjellet og fjellnaturen dyrka som noko særnorsk. I kombinasjon med at folk etter kvart fekk meir fritid blei fjellturen ein del av den norske folkesjela.