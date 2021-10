Studentar blir nekta å bruke nynorsk

Nyheiter

Studentar ved Høgskulen i Innlandet har vorte nekta å bruke nynorsk, fordi det ikkje blir forstått. Språkrådet og Noregs Mållag reagerer sterkt på saka.

– Dette er eit teikn i tida der norsk sakkar akterut i akademia, og då går det særleg utover nynorsk, seier Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag, til Khrono.

Han fekk sjølv tips om ei sak frå høgskulen i Innlandet. Knytt til ei individuell oppgåve står det at innleveringa må skje enten på bokmål eller engelsk, fordi vedkommande som skal gå gjennom oppgåva ikkje forstår nynorsk.

Han meiner dette går utover dei språklege rettane til studentane, og han ser på det som eit symboltungt dømde på korleis det står til i norsk akademia. Han refererer til internasjonaliseringa som har skjedd dei siste åra.

Den norske mållova slår fast at staten skal nytte både nynorsk og bokmål, men Khrono har tidlegare vist at norske universitet og høgskular gjer dette i svørt varierande grad.

– Når ein innskrenkar bruken av nynorsk, dansk og svensk så er det heilt på tvers av intensjonane av lovverk, forskrifter og ikkje minst den nordiske språkdeklarasjonen, seier direktøren i Språkrådet, Åse Wetås til Khrono.

Ho meiner om dei verkeleg har tilsette som ikkje forstår nynorsk, så må dei be om hjelp av ein kollega eller andre frå institusjonen til vedkommande får den relevante kompetansen sjølv. Ho minner om at det er fleire kurs i nynorsk lett tilgjengeleg for dei som manglar kompetanse på området.