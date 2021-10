Nyheiter

Utdanningsforbundet i Ørsta viser til Sæbø, og meiner at også Vartdal bør få samlokalisert skule og barnehage om nokre år, når nye bygg skal vurderast der.

Dette skriv forbundet i sitt høyringssvar til kommunen si barnehagemelding for 2021 – 2026.

Utdanningsforbundet i Ørsta skriv:

«Utdanningsforbundet har støtta ei samlokalisering av skule og barnehage på Sæbø og ser at dette kan vere ei formålstenleg løysing også på Vartdal når ein skal vurdere nye bygg. Føresetnaden for vår støtte til dette har vore at ein som prinsipp legg til grunn at dette skal vere sjølvstendige einingar med eigen styrar og rektor.»

Vidare stiller Utdanningsforbundet spørsmål ved om det vil vere ein god ide å lage ei større eining i Rystene/Hovdebygda ved å samorganisere eksisterande barnehagar: Hovdebygda og Rystene barnehage.

«Vi kan ikkje sjå at det er utdjupa noko om korleis ein ser føre seg ei slik samorganisering skal organiserast og vi ser heller ikkje noko grunngjeving for korleis dette vil auke kvaliteten eller gje økonomiske innsparingar.»

Utdanningsforbundet støttar at det kan vere naudsynt å auke kapasiteten i sentrum. Kvitveisen barnehage har stort behov for nytt bygg og bør prioriterast på investeringsplanen. Ei utviding av talet plassar i sentrum bør gjerast i samarbeid med dei ideelle private barnehagane i Ørsta.