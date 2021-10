Kallar ferjetilbodet eit misfoster

Nyheiter

Karl Asgeir Sæbønes (Sp) karakteriserer ferjetilbodet på Hjørundfjorden eit misfoster.

Bakgrunnen er framlegget om å kutte i tilbodet for å sikre ferjetilbod mellom Store Kalvøy og Valderøy.

Hjartesukket frå Sæbønes kom på møtet i samfunnsutvalet tysdag då politikarane drøfta eit samrøystes vedtak i samferdselsutvalet som inneber dårlegare ferjetilbod på Hjørundfjorden.

- Eg er oppteken av at folk i Hjørundfjorden skal ha gode ferjetilbod. Det opplegget som no er skissert inneber at ferja skal gå ein to timars tur ut av Hjørundfjorden for å ta turen ut mot havet, så skal dei tilbake til Hjørundfjorden. Eg ser ikkje korleis samfunnet kan akseptere denne måten å bruke pengar på, sa Sæbønes.

Idar Henning Vatne (Frp) var samd.

- Eg skjønar at folk på Kalvøya må ha tilbod, men det er svært betenkeleg at ferja på Hjørundfjorden skal bruke timevis til Kalvøya, sa Vatne.

Lepsøy

Det er opninga av Lepsøybrua som har lokka samferdselspolitikarane i fylket til ruteendringar på Hjørundfjorden. Då vert noverande tilbod til Store Kalvøya lagt ned. Og då vil fylkespolitikarane at ferja som går i sambandet Standal-Trandal-Sæbø-Skår onsdagar og laurdagar vert nytta i eit nytt samband mellom Store Kalvøya og Valderøy. Dette vil føre til at kveldsturane til Trandal vert fjerna, det same vil skje med signal-turane til Skår.

Samfunnsutvalet i Ørsta protesterer. I eit vedtak heiter det at utvalet ikkje kan akseptere eit forringa ferjetilbod til Trandal, Standal og Skår onsdag og laurdag for å legge til rette for ferjetilbod på Store Kalvøy.

- Å flytte ressursar frå sambandet på Hjørundfjorden kan ikkje aksepterast. Framlegget er lite effektivt både med tanke på tidsressurs og økonomisk ressurs - og det er svært lite berekraftig i høve miljø. Vi er skuffa over at det ikkje er halde ruteendringsmøte som lova mellom kommunane og fylket der representantar frå grendelag skulle vere med, heiter det i vedtaket.