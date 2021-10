Inviterer til festdag for Flyklubben

Nyheiter

9. oktober vert ein milepåle i Volda Ørsta Flyklubb si historie. Klubbhuset på Ørsta-Volda lufthamn skal offisielt opnast.

– Dørene opnar klokka 12.00. Dette er i utgangspunktet eit arrangement for inviterte, men vi avviser ikkje nokon som vil stikke innom. Det er lov å kome for alle som har lyst, seier leiar Oddvar Strand i flyklubben.

Modellflyklubben har utstilling i Hangaren i Avinor-delen, ordførarane i Volda og Ørsta skal klippe snora under opninga, nokre fly er utstilt i hangaren, klubblokalet er ope for gjester og det vert sal av mat under markeringa.

– Volda Ørsta Flyklubb er etter kvart vorten ein stor klubb med over 100 medlemar og som har mange aktivitetar for unge og gamle. Vi er desidert den største flyklubben mellom Bergen og Trondheim, med flyskule, modellflyavdeling og er også ein del av «Søk og Redningstenesta» i Norge med ansvarsområde for Møre og Romsdal og gamle Sogn og Fjordane.