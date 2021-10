Nyheiter

Eit nytt ord har kome inn i vokabularet vårt dei siste åra. Rekkeviddeangst er ein type angst som oppstår når batteriet på elbilen din snart er tomt. Og stakkars den som går tom for strøm midt på ei strekning utan kjentfolk. Ein kjenner seg skamfull og utilstrekkeleg når ein må ringe på ei ukjend dør for å spørre om straum. Eller ringe Falken for å verte taua heim, berre fordi batteriet gjekk tomt.