Norsk-latvisk språksamarbeid

Nyheiter

Gjennom eit arbeidsseminar i Ørsta denne veka har Nynorsk kultursentrum og denlatviske organisasjonen House of Languages/Valodu Muzejs lagt grunnlaget for eit toårig samarbeidsprosjekt om språk, med fokus på nynorsk og latgalisk.

Prosjektet har fått EØS-midlar og intensjonen bak initiativet er å forsterke samarbeid på tvers av landegrenser og dele erfaringar mellom kultur- og utdanningsinstitusjonar med hovudfokus på språk og rolla til språk i samfunnet. Resultatet skal verte ei samanliknande studie på den sosiolingvistiske situasjonen til nynorsk og latgalisk, som er eit minoritetsspråk i Latvia. Studien skal leggje grunnlaget for éi digital og éi fysisk utstilling, som mellom anna vil fokusere på historie og trendar i dag i dei to fleirspråklege samfunna.

– Dette er eit veldig spennande samarbeid. Desse to språka har ulik status og vert brukt på ulike måtar, men står likevel overfor mange like utfordringar. Eg trur vi kan lære mykje av kvarandre i denne prosessen, seier Tone Slenes, avdelingsleiar for nynorsk skriftkultur i Nynorsk kultursentrum.

Prosjektleiar Elīna Kokareviča ved House of Languages/Valodu Muzejs er svært nøgd medNynorsk kultursentrum som ny partnar. Dei vil også bruke erfaringa til å etablere eit språkmuseum i Riga på sikt.

I løpet av prosjektet skal medarbeidarar frå Nynorsk kultursentrum også på besøk til samarbeidspartnarane i Riga.