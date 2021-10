Volda kommune kjøper skule

Nyheiter

Dette skjer etter at eigarane av AV-senteret AS i februar 2020 gjorde vedtak om å legge ned AV-senteret AS. Prosessen har tatt noko tid, men med torsdagens vedtak var alle AV-senteret AS sine eigenlutar avhenda, alle forpliktingar gjort opp, og selskapet kan no formelt avviklast. Overskytande kapital i AV-senteret AS, skal no betalast attende til aksjeeigarane, Volda kommune, Sande kommune, Vanylven kommune og Sykkylven kommune.