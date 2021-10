Helseplattformen: Éin innbyggar – éin journal

Nyheiter

No skal kommunane på Søre Sunnmøre avgjere om dei vil vere med på den felles helseplattforma som skal gi deg som innbyggjar ein enklare kvardag når mange ulike journalsystem skal bli til eitt.

Helseplattformen - som er eit av Noregs største IT-prosjekt - vert no bygd for dei 720 000 innbyggarane i Midt-Noreg og dei 40 000 tilsette i det midtnorske helsevesenet. Helseplattformen skal innføre felles elektronisk pasientjournal for heile helsetenesta i Midt-Noreg. Det betyr at helseopplysningane følgjer deg anten du er innom helsestasjonen, fastlegen, fysioterapeuten eller sjukehuset. For helsepersonell betyr det at helseopplysningane blir enklare å finne, og informasjonen vert lagt inn berre ein gong.

Mange ulike system i dag

Noreg har ei av verdas beste helsetenester, men tenestene er sett saman av ei rekke ulike system, og svært mange av dei snakkar ikkje saman. Fastlegane har fleire ulike system, kommunen har tre eller fire system og sjukehusa har enda fleire. Nokre av opplysningane i helsevesenet finn ein berre på papir. Helsepersonell brukar mykje tid på å leite etter opplysningar, og mange pasientar og pårørande opplever at dei må gjenta historia si gong på gong.

Midt-Noreg blir den første regionen i landet som tek i bruk ein felles pasientjournal. Arbeidet er ein del av regjeringa sitt mål «Ein innbyggar – ein journal» der helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til helseopplysningar, og der innbyggarane skal tilgang på enkle og sikre digitale tenester. Gjennom Helseplattformen vil innbyggarane i Midt-Noreg få tilgang til ein portal som opner for ein heilt ny dialog mellom helsevesenet og pasienten.