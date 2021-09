Fylket: Flytebryggeplanane på Raudøya likevel OK

Nyheiter

Først så meinte fylkeskommunen at Ørsta kommune hadde valt ein uheldig stad å leggje flytebrygge på Raudøya. Men etter ei synfaring saman med kommunen sine folk er det tommelen opp frå kulturavdelinga på fylket.

Arkeolog Arve Eiken Nytun skriv:

«Gjennom møtet med Selbervik, ser vi at kommunen har prøvd å finne den løysinga som i minst mogeleg grad krev inngrep på land. Ved utbygging ved bryggemiljøet i vest, vil ein også kome i konflikt med ein gamal tørkeplass for fisk, samt eit nyare tids miljø. Vi ser derfor at etableringa av brygge i aust, slik som skissert i søknaden kan vere ei mogelegheit, også med tanke på tilkomst utan å etablere stiar og ytterligare inngrep på land. Vi har derfor valt å ikkje klage på eit positivt vedtak i denne saka.»

Men Nytun ber likevel at kommunen følgjer desse punkta:

- Det skal ikkje gjerast inngrep på land utover landfeste til flytebrygga, utan at det er avklart med fylkeskommunen.

- Det er viktig at det ikkje etablerast tilhaldsplass for grilling etc. ved røysa, utover det som tidligare er etablert eit stykke nord for gravrøysa, og denne skal ikkje utvidast utover slik den er i dag. All form for graving eller aktivitet som kan skade/skjemme røysa eller området ikring er ikkje tillatt.

Samfunnsutvalet skal gjere vedtak om flytebryggesaka på sitt møte i komande veke.