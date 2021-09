Nyheiter

- På laurdag prøver me noko nytt i Volda kyrkje – me inviterer til open dåpsdag. Her vert det høve til dåp etter drop-in-prinsippet, inga påmelding er naudsynt, me ordnar alt på staden, og etterpå inviterer soknerådet til open dåpsfest. Alle som ikkje er døypte frå før er velkomne, både småborn, støre born og vaksne, seier fungerande sokneprest i Volda, Per Kristian Hovden Sætre.