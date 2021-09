Drop-in-vaksinering i Ørsta torsdag

Nyheiter

Ørsta kommune opnar for drop-in 30. september kl. 11.00–15.00 på kulturhuset i Ørsta. Dette gjeld for dose ein, to eller tre (for dei som er i anbefalt gruppe – sjå her kven som er i anbefalt gruppe).

- Vi vil ha ein del overskotsdosar av Pfizer denne dagen, så om nokon har utsett dose to fordi dei ikkje vil ha Moderna så kan dei bestille seg time denne dagen eller kome på drop-in, skriv Ørsta kommune på si heimeside.

Det blir no pause i vekentleg vaksinering i Ørsta.

Vaksineringdatoer framover er kun torsdag 30. september, 21. oktober og 18. november.